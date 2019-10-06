Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, PERMANGONO RALLENTAMETNI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA E TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA.
PASSIAMO ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO
SEMPRE PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE NEL RACCORDO TROVIAMO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA TROVIAMO CODE ANCHE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI
SPOSTIAMOCI A MARINO, DOVE DATI I FESTEGGIAMENTI PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA, INFORMIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI VI SARA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED IL DVIETO DI SOSTA SULLE PREINCIPALI VIE DEL CENTRO STORICO, E DATO IL GRADE AFFLUSSO DI PERSONE NELLA CITTADINA E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE
ED INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
DOVE IN OCCASIONE DELLA 26^ DIZIONE DEL ROMICS A NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA GIORNATA DI OGGI E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO PER AGGEVOLARE L’AFFLUSSO DELLE PERSONE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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