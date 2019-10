Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 6 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI ROMA E PROSEGUENDO TRA ANAGNI E VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO

SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTA E SALARIA TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA PRENESTINA E APPIA

PASSIAMO ROMA-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO

SEMPRE PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE NEL RACCORDO TROVIAMO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA E SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA PRATO LA CORTE ED IL RACCORDO E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI.

SPOSTIAMOCI A MARINO, DOVE DATI I FESTEGGIAMENTI PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA, INFORMIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI VI SARA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED IL DVIETO DI SOSTA SULLE PREINCIPALI VIE DEL CENTRO STORICO, E DATO IL GRADE AFFLUSSO DI PERSONE NELLA CITTADINA E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE

ED INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,

DOVE IN OCCASIONE DELLA 26^ DIZIONE DEL ROMICS A NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA GIORNATA DI OGGI E STATA PONTENZIATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO PER AGGEVOLARE L’AFFLUSSO DELLE PERSONE

DA TOMMASO RENZI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral