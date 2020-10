Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 OTTOBRE 2020 ORE 8:35 FEDERICO DI LERNIA

INIZIAMO DALLA PONTINA, SEMPRE MOLTO INTENSE LE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN REZIONE ROMA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME.

SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI LAVORI TRA LA COLOMBO E IL PONTE DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; SUL TRATTO INTERESSATO IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO CONGESTIONATO.

SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI

PROBLEMI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO E SULLA STESSA CODE TRA VIA SAN MICHELE E VIA CAMPAGNANESE NEI DUE SENSI

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA TBURTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLA REGIONE LAZIO CHE OBBLIGA DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO E DURANTE L’INTERA GIORNATA.

DALL’OBBLIGO RIMANGONO ESCLUSI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E CHI SVOLGE ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

