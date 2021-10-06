Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA E TRA TUSCOLANA E APPIA;
IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, A PARTIRE DALLA PORTUENSE FINO A TOR BOACCIANA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA; SULLA STESSA PONTINA, RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN DIREZIONE TERRACINA, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral