Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL METEO, PER LE PROSSIME ORE E DALLA MATTINATA DI DOMANI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE VENTOTENE FORMIA, PREVISTA PER LE 6.45 DI DOMANI 7 OTTOBRE.

RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;

PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: TRA LE PRINCIPALI NOVITA’ LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE CHE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E LAVORATORI. RESTANO INVARIATI I GIORNI E GLI ORARI PER LE ALTRE LINEE S. PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, RICORDIAMO CHE LA LINEA S03 SAXA RUBRA E’ DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral