Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE:
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORVERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
CODE SULLA FLAMINIA, TRA QUARTICCIOLO E IL CIMITERO FLAMINIO, POI ANCHE TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SI STA IN CODA ANCHE SULL’APPIA, TRA LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO,
E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;
SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA LA MIGLIARA 43 E STRADA PICCARIELLO VERSO LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.
20 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO.
IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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