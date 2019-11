Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE:

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI

INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORVERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

CODE SULLA FLAMINIA, TRA QUARTICCIOLO E IL CIMITERO FLAMINIO, POI ANCHE TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SI STA IN CODA ANCHE SULL’APPIA, TRA LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO,

E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA;

SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA LA MIGLIARA 43 E STRADA PICCARIELLO VERSO LATINA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.

20 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO.

IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral