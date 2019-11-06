Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA;
TRAFFICO INTENSO VERSO L’EUR SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
SULL’AURELIA CODE DA MASSIMINA,
CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI E SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA
SU NOMENTANA E TIBURTINA TRAFFICO IN AUMENTO DA MARCO SIMONE E COLLEVERDE VERSO IL RACCORDO
SI STA IN CODA SULL’APPIA, TRA FRATTOCCHIE E CAPANNELLE
MENTRE CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA, TRA MONTE D’ORO E LA COLOMBO;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.
30 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO.
IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
PARTICOLARMENTE INTERESSATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE ROMA FUMICINO AEROPORTO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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