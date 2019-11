Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI

A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMKENTANA E A24 E TRA CASILINA E APPIA,

IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE PER INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E PISANA, INFINE TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA;

INCOLONNAMENTI VERSO L’EUR SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

SEMPRE IN ENTRATA ALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI

SU NOMENTANA E TIBURTINA TRAFFICO INTENSO DA MARCO SIMONE E COLLEVERDE VERSO IL RACCORDO

SI STA IN CODA SULL’APPIA, TRA ALBANO LAZIALE E CAPANNELLE

E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E LA COLOMBO;

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO CONGESTIONATO A VELLETRI SULL’APPIA E SULLA PROVINCIALE ARIANA, INCOLONNAMENTI A GROTTAFERRATA IN INGRESSO SU LARGO SQUARCIARELLI.

INFINE TRAFFICO INTENSO A FRASCATI SU VIA GREGORIANA, VIA TUSCOLANA E VIA ANAGNINA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.

30 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO.

IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

PARTICOLARMENTE INTERESSATA LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE ROMA FUMICINO AEROPORTO.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIÙ TARDI

