Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 09:15

6 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05

A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA,

IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASSIA E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA; IN SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE AL RACCORDO

CODE A TRATTI VERSO L’EUR SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

SEMPRE IN ENTRATA ALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SI STA IN CODA SULL’APPIA, TRA LA VIA DEI LAGHI E CAPANNELLE

E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E LA COLOMBO;

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO CONGESTIONATO A VELLETRI SULL’APPIA E SULLA PROVINCIALE ARIANA, INCOLONNAMENTI A GROTTAFERRATA IN INGRESSO SU LARGO SQUARCIARELLI.

INFINE TRAFFICO INTENSO A FRASCATI SU VIA GREGORIANA E VIA TUSCOLANA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.

30 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO.

IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

PARTICOLARMENTE INTERESSATE LE LINEE FL1 ORTE ROMA FUMICINO AEROPORTO E QUELLA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE.

SULLA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA PER UN GUASTO AD UN TRENO NELLA STAZIONE DI CASAL BERNOCCHI. SERVIZIO IN VIA DI RIMODULAZIONE.

