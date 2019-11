Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIUSEPPE CUTRUPI

ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, NELLO SPECIFICO IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E COLOMBO; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E AURELIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO, E TRA CASILINA E TIBURTINA.

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.

SULLA PONTINA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ATEZZA DI TOR DE CENCI VERSO ROMA.

SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO:

ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.

RITARDI DI 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

PARTICOLARMENTE INTERESSATE LE LINEE FL1 ORTE ROMA FUMICINO AEROPORTO E QUELLA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE.

