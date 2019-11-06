Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI; RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.
ANCORA TRAFFICATO INVECE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO A FIORENTINI IN ENTRATA.
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI VERSO ROMA.
SULLA FLAMINIA CODE, QUI PER TRAFFICO, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO:
ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO AVVENUTO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.
RITARDI DI 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INOLTRE RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA FIRENZE CAMPO MARTE E ROVEZZANO. ANCHE QUI RITARDI DI 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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