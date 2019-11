Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 ALESSIO CONTI

SULLA ROMA FIUMICINO ATTENZIONE AD UN AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI PORTUENSE VERSO FIUMICINO

ANCORA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE.

CI SONO LAVORI SULLA VIA DEL MARE CHE CREANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA ACILIA E CENTRO GIANO

A ROMA CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B POLICLINICO PER GUASTO TECNICO, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO:

IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCOLAZIONE AL NODO DI ROMA DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEI PRESSI DI ROMA TIBURTINA.

RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INOLTRE RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA FIRENZE CAMPO MARTE E ROVEZZANO. ANCHE QUI RITARDI DI 30 MINUTI.

