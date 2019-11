Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RALLENTAMENTI SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FIANO ROMANO E A24 ROMA TERAMO NELLE DUE DIREZIONI

ANCORA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO LA SALARIA SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA

SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

A ROMA CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B POLICLINICO PER GUASTO TECNICO, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA.

INFINE RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA FIRENZE CAMPO MARTE E ROVEZZANO. I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral