Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FIANO ROMANO E A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO ED ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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