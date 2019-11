Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SULLA FLAMINIA L’INCIDENTE A LABARO E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA ROMA

CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA

INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral