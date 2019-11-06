Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA FLAMINIA L’INCIDENTE A LABARO E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA ROMA
CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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