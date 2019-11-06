Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA
E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E APRILIA
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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