Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE DALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral