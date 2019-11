Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE DALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

INFINE SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral