Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 6 NNOVEMBRE 2021 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CI SONO PROBLEMI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA A CAUSA DI UN INTERVENTO IN CORSO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROSSIMITÀ DI FORMIA. RITARDI DI 40 MINUTI.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI

A MONTALTO DI CASTRO NELLA GIORNATA DI OGGI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN CARLO BORROMEO, A PARTIRE DALLE 15.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA GUGLIELMI.

CHIUDIAMO CON ROMA, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA IL FESTIVAL DEL CIOCCOLATO E DELLA PASTICCERIA IN ZONA CENTOCELLE. VIA DEI CASTANI SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DELLE ROBINIE. DEVIATE LE LINEE 313, 542, 556 E C5, CHE PASSERANNO SU VIA DEI PLATANI E VIA TOR DE’ SCHIAVI, E LA 548, CHE DEVIERÀ SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DELLE ROBINIE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI

Servizio fornito da Astral