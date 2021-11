Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 NNOVEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA

QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA , E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI.

UN AGGIORNAMENTO PER QUANTO RIGUARDA TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NELLA TRATTA FORMIA-MINTURNO A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI

A MONTALTO DI CASTRO NELLA GIORNATA DI OGGI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN CARLO BORROMEO, A PARTIRE DALLE 15.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA GUGLIELMI.

CHIUDIAMO CON ROMA, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA IL FESTIVAL DEL CIOCCOLATO E DELLA PASTICCERIA IN ZONA CENTOCELLE. VIA DEI CASTANI SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DELLE ROBINIE. DEVIATE LE LINEE 313, 542, 556 E C5, CHE PASSERANNO SU VIA DEI PLATANI E VIA TOR DE’ SCHIAVI, E LA 548, CHE DEVIERÀ SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DELLE ROBINIE.

