Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2021 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2021 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA DIREZIONE CARREGGIATA INTERNA
SULL’A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA , E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI.
UN AGGIORNAMENTO PER QUANTO RIGUARDA TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NELLA TRATTA FORMIA-MINTURNO A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral