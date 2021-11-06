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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2021 ore 18:30

di - 06 Novembre 2021 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2021 ORE 18.20 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE SUD E IL NODO PER LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE.
    ALTRO INCIDENTE SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA CODE DUNQUE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA.
    CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
    CI SPOSTIAMO A SUD SULLA NETTUNENSE; CODE ALTEZZA PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA.
    SULL’OSTIENSE CODEA TRATTI TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA VERSO IL RACCORDO.
    SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO I TRAM 5 E 19, HANNO RIPRESO REGOLARE ITINERARIO.

    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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