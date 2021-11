Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2021 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 6 NOVEMBRE 2021 ORE 18.20 ERICA TERENZI

IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE SUD E IL NODO PER LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE.

ALTRO INCIDENTE SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA CODE DUNQUE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA.

CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

CI SPOSTIAMO A SUD SULLA NETTUNENSE; CODE ALTEZZA PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA.

SULL’OSTIENSE CODEA TRATTI TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA VERSO IL RACCORDO.

SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO I TRAM 5 E 19, HANNO RIPRESO REGOLARE ITINERARIO.

