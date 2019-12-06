Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA.
SULL’A24 ROMA-TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA; SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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