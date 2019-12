Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

SULL’A24 ROMA-TERAMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI.

SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASI CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E ARDEATINA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO.

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE.

