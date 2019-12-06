Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’A24 ROMA-TERAMO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI.
ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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