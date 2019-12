Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24.

A PROPOSITO DELL’A24 ROMA-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE, MENTRE SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI IN COMPLANARE.

INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA TIBURTINA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE DUNQUE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E' TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

