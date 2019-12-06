Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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