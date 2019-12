Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO REGOLARE.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA LINEA ROMA-FIUMICINO PER INCONVENIENTE TECNICO A ROMA OSTIENSE, RITARDI DI 15 MINUTI.

INFINE SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI ANGUILLARA, FINO AL PROSSIMO 13 DICEMBRE ALCUNI TRENI DELLA LINEA FL3 ROMA VITERBO SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO E CANCELLAZIONI DI CORSE.

