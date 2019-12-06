Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA INCOLONNATI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO, E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE, IN DIREZIONE LATINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
INFINE PER ILTRASPORTO FERROVIARIO,
SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO –ORTE, SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A PONTE GALERIA, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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