Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15:30

6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA INCOLONNATI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO, E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE, IN DIREZIONE LATINA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.

INFINE PER ILTRASPORTO FERROVIARIO,

SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO –ORTE, SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A PONTE GALERIA, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

