Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’USCITA ARDEATINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, CODE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE, IN DIREZIONE LATINA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE, ILTRASPORTO FERROVIARIO,
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA PISA, IN SEGUITO AD UN GUASTO ALLA LINEA AD ALBARESE. SI REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
RESTA RALLENTATO ANCHE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO –ORTE PER UN GUASTO ALLA LINEA A PONTE GALERIA, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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