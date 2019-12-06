Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA NOMENTANA.
IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’APPIA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA ROMA.
SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA APRILIANA E APRILIA, E PIU’ A SUD, ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA.
MENTRE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE, ILTRASPORTO FERROVIARIO,
TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA ROMA PISA, IN SEGUITO AD UN GUASTO ALLA LINEA AD ALBARESE. I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 30 MINUTI.
RESTA RALLENTATO INVECE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO –ORTE PER UN GUASTO ALLA LINEA A PONTE GALERIA, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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