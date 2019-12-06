Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. CODE SEMPRE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E NOMENTANA.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ARDEATINA.
E PROPRIO SULL’ARDEATINA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DA ROMA. VERSO IL CENTRO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA. MENTRE IN DIREZIONE ROMA, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI SPINACETO.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE, ILTRASPORTO FERROVIARIO,
ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1 ROMA – FIUMICINO –ORTE PER UN GUASTO ALLA LINEA A PONTE GALERIA, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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