Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI REGISTRANO CODE PARI A 3 KM, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’APPIA E TRA LA PISANA E L’AURELIA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA. VERSO IL CENTRO, DISAGI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.
SULL’ARDEATINA SI STA IN FILA PER INCIDENTE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA. MENTRE IN DIREZIONE ROMA, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI SPINACETO.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, ILTRASPORTO FERROVIARIO,
ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA – FIUMICINO, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
MENTRE SULLA LINEA ROMA PISA TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO A CAPALBIO. RITARDI FINO A 45 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral