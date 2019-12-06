Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA E L’ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA PISANA E L’AURELIA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA.
VERSO IL CENTRO, DISAGI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST.
SULL’ARDEATINA SI STA IN FILA TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA. MENTRE IN DIREZIONE ROMA, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI SPINACETO.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, ILTRASPORTO FERROVIARIO,
REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA – FIUMICINO, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 20 MINUTI.
SULLA LINEA ROMA GROSSETO SERVIZIO IN GRADUALE RIPRESA. I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 50 MINUTI DI RITARDO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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