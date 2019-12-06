Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
ANCORA FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA.
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. INCOLONNAMENTI ANCHE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA.
MENTRE IN DIREZIONE CENTRO, DISAGI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST.
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA.
INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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