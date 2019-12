Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI

ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN CARREGGIATA INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA. MENTRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST.

SULLA NOMENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO.

INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRA E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

