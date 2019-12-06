Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN CARREGGIATA INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA. MENTRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST.
SULLA NOMENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO.
INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRA E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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