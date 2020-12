Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2020 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI

CONTINUA AD ABBATTERSI L’ONDATA DI MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE , PIOVE INFATTI DA DIVERSE ORE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI.

RACCOMANDIAMO QUINDI DI GUIDARE CON PRUDENZA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NON SONO SEGNALATE AL MOMENTO CRITICITÀ SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE;

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B RESTANO CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI.

SULLA LINEA A INVECE RIMANE CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE PER SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI.

PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

INFINE CHIUDIAMO CON UNA NOTIZIA APPENA GIUNTA IN REDAZIONE E CHE RIGUARDA LA PROVINCIA DI FROSIONE, PER LA CADUTA DI UN PALO DELLA LIUCE, SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA ALL’ALTEZZA DEL KM 7, SIAMO IN LOCALITÀ AMASENO.

