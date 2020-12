Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2020 ORE 19:20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN DIREZIONE DI ROMA CAUSATE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTESO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,

RIPRESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, IN PRECEDENZA SOSPESA TRA BRACCIANO E MANZIA A CAUSA DI UN OSTACOLO IN PROSSIMITA DEI BINARI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE,

RICORDANDO A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA LE LINEE TRA 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS LUNGO L’INTERA TRATTA, MENTRE LA LINEA TRAM 19 E SOSTITUITA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-RISORGIMENTO

PER CHI E IN VIAGGIO RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI DOMENICA 6 DICEMBRE E STATA DIRAMATA L’ALLERTA METEO DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE AVVVERTENTE L’ALTA POSSIBILITA DI TEMPORALI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E DI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

