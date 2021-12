Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA A ROMA.

SULLA CASILINA SI RALLENTA IN DIREZIONE ROMA TRA LAGHETTO E IL RACCORDO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO CAUSA GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE. IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI. RALLENTAMENTI FINO A 20 MINUTI

