Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 ROMA TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA;
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA;
DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO;
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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