Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 ROMA TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA;
DISAGI ANCHE SUL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA TIBURTINA E L’A24 ROMA TERAMO.
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E LA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;
CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI ACILIA ANCHE QUI IN DIREZIONE RACCORDO;
ED INFINE SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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