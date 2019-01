Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.

TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 ROMA TERAMO CODE IN SMALTIMENTO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA. MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO;

DISAGI ANCHE SUL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA.

SULLA ROMA FIUMICINO, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO DA VIA DELLA MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA;

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

ED INFINE SEMPRE VERSO ROMA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO;

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO

