Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.;
SULL’A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA. MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI.
CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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