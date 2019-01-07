Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.;
SULL’A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA. MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA UN INCIDENTE AL KM 24 PROVOCA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI.
CODE A TRATTI SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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