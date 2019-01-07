Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PIU’ AVANTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA.
ED INFINE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VELLETRI, È SOSPESA FRA VELLETRI E LANUVIO PER UN INCONVENIETE TECNICO AD UN TRENO FERMO A SAN GENNARO. VIAGGIATORI CON SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral