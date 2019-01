Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

VIABILITA’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SU VIA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA OSTERIA DELL’OSA E COLLE PRENESTINO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral