Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO SI RALLENTA INVECE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA CASSIA BIS UN INCIDENTE PROVOCA CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO;
SEGNALIAMO POI TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SU VIA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA OSTERIA DELL’OSA E COLLE PRENESTINO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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