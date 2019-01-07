Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO;
ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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