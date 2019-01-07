Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA;
SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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