Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E APPIA;
PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. SEMPRE SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO INVECE IN PROSSIMITA’ DI LATINA PER UN ALTRO INCIDENTE OCCORSO QUESTA VOLTA ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLIE VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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